В Москве оказались «заминированными» станции метро, ТЦ, пляжи и больницы

Неизвестные сообщили о «минировании» на территории свыше 800 объектов Москвы в субботу, 22 августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Угрозы вчера поступили в адрес всех станций столичного метро, свыше 350 торговых центров, десятков больниц и ряда органов госвласти», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что анонимы «минировали» более 50 городских парков и 10 пляжей.

Сообщения об угрозе взрыва не подтвердились ни в одном случае. Для проверки пришлось эвакуировать почти 15 тысяч человек.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестные сообщили о «минировании» всех ТЦ и гостиниц Подмосковья

— Угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась

— В Москве «заминировали» больше полутора тысяч мест