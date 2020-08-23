В Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции
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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Сунженском районе Ингушетии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперштабе республики.
«Решением оперативного штаба режим КТО введен с 8:00 мск воскресенья. На территории сельского поселения действует ряд ограничений», — говорится в сообщении.
С чем связано введение режима КТО, не уточняется.
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