Климатолог предупредил о погодных аномалиях

Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил о том, что в России будут учащаться случаи погодных аномалий. Об этом сообщает URA.RU.

Он отметил, что климатические изменения могут являться одним из следствий глобального потепления.

По словам эксперта, аномалии будут учащаться со временем, после чего стабильной погоды не останется.

«Атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду», — объяснил Семенов.

Климатолог уточнил, что погода в ближайшее время будет становиться то аномально жаркой, то аномально холодной на фоне общего потепления.

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