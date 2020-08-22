В Москве оценили сроки восстановления пассажиропотока на общественном транспорте

Пассажиропоток московского общественного транспорта может восстановиться на 90-92% до конца текущего года, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Прогнозируем долгожданное восстановление пассажиропотока на общественном транспорте на 90-92% уже к декабрю», – указано в сообщении.

По прогнозу дептранса, в период сентября по ноябрь работающие удаленно вновь выйдут в офисы, с ноября начнется возвращение транзитных пассажиров и туристов. Кроме того, в сентябре люди вновь начнут ездить на мероприятия, а с октября вернутся те, кто ранее пересел на легковой транспорт.

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