После взрыва газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело заведено по «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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