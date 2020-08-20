Муж ректора тверского вуза задекларировал 216 земельных участков

Муж ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской в 2019 году включил в декларацию 216 участков земли. Об этом говорится в декларации о доходах, размещенной на сайте Минздрава России.

Отмечается, что сама Чичановская имеет в собственности 21 земельный участок, четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. Кроме того, у женщины в пользовании числится квартира площадью 141,7 кв. м.

В декларации указывается, что 38 из 216 участков находятся в общей совместной или долевой собственности.

Согласно документу, в 2019 году муж Чичановской заработал 31,8 млн рублей, а сама она — 2,8 млн руб.

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