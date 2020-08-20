В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Захват власти»

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в республике возбуждено уголовное дело в отношении Координационного совета оппозиции, передает Sputnik Белоруссия.

Как отмечается, дело заведено по ст. 361 УК страны «Захват власти». В Генпрокуратуре сообщили, что создание и деятельность такого совета была якобы направлена на захват государственной власти.

«А также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — добавили в Генпрокуратуре.

Как уточняет издание, у статьи три части, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

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