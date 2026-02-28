Страна Евросоюза осудила удары по Ирану

Санчес: Испания отвергает военные действия США и Израиля против Ирана

Испания отвергает односторонние военные действия Израиля и США в отношении Ирана. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, его слова приводит Reuters.

Он назвал нападение на Иран «эскалацией».

«Нападение на Иран способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка», — сказал испанский министр.

В это же время глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что удары Израиля по Ирану не являются превентивными, так как явная угроза со стороны Тегерана отсутствовала.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.