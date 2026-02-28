В столице Катара вновь раздались звуки взрывов

РИА Новости: звуки сильных взрывов были слышны в Дохе

Звуки новых сильных взрывов были слышны в столице Катара Дохе после часового перерыва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Агентство уточняет, что звуки от нескольких новых разрывов раздались на юге города. Они не были продолжительными.

До этого министерство обороны страны заявило, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Катара осуществили успешный перехват всех иранских ракет, запущенных по территории эмирата.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре.

Ранее иранский чиновник заявил, что Тегеран может достать до американских военных баз.