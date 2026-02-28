Армия Израиля заявила о наборе десятков тысяч резервистов

Ynet: ЦАХАЛ объявил набор 70 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с обострением ситуации вокруг Ирана объявила о наборе 70 тыс. резервистов. Об этом пишет Ynet.

В пресс-службе израильских войск обратили внимание, что соединения ЦАХАЛ в данный момент «развернуты в обороне и находятся в состоянии готовности к наступательным операциям на всех фронтах и против любого противника».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что военнослужащие страны нанесли превентивный удар по Ирану. По данным газеты Politico, атакам подверглись объекты военного и стратегического значения. В том числе целями стали комплекс зданий, где обычно находится верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, и объект, где базируются высокопоставленные военные.

США также принимают участие в операции. Глава государства Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В ответ на атаку Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по американским базам в ОАЭ и Катаре. Также удары были нанесены авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море и штабу Пятого флота Соединенных Штатов в Бахрейне.

Ранее россиян призвали покинуть Израиль.