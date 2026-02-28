Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Израиля заявила о наборе десятков тысяч резервистов

Ynet: ЦАХАЛ объявил набор 70 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с обострением ситуации вокруг Ирана объявила о наборе 70 тыс. резервистов. Об этом пишет Ynet.

В пресс-службе израильских войск обратили внимание, что соединения ЦАХАЛ в данный момент «развернуты в обороне и находятся в состоянии готовности к наступательным операциям на всех фронтах и против любого противника».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что военнослужащие страны нанесли превентивный удар по Ирану. По данным газеты Politico, атакам подверглись объекты военного и стратегического значения. В том числе целями стали комплекс зданий, где обычно находится верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, и объект, где базируются высокопоставленные военные.

США также принимают участие в операции. Глава государства Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В ответ на атаку Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по американским базам в ОАЭ и Катаре. Также удары были нанесены авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море и штабу Пятого флота Соединенных Штатов в Бахрейне.

Ранее россиян призвали покинуть Израиль.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!