Совбез Ирана призвал людей уезжать из Тегерана и других крупных городов

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с экстренным обращением к гражданам, призвав их покинуть Тегеран и другие крупные города. Об этом сообщает Al Jazeera.

В своем «Объявлении №1» совет нацбезопасности призвал граждан по возможности выехать из Тегерана и других городов, чтобы уберечься от «зла». Власти также призвали население сохранять спокойствие и заверили, что нет причин для беспокойства по поводу товаров первой необходимости.

Людей просят избегать скоплений в торговых центрах, поскольку там может быть небезопасно. Занятия в школах и вузах Ирана приостановлены до особого распоряжения. Банки продолжают работать в обычном режиме, а государственные учреждения — по спецграфику (примерно по полдня).

В тексте заявления Высшего совета нацбезопасности Ирана народ страны назван «благородным», а действия Вашингтона и Тель-Авива охарактеризованы как «злодеяние кровавого американского режима» и «продажного сионистского режима».

В совбезе подчеркнули, что атака произошла в период продолжающихся переговоров между Тегераном и Вашингтоном, и выразили уверенность. В обращении также говорится, что Израиль ошибается, полагая, что «стойкая иранская нация» покорится «низменным требованиям» и «трусливым действиям».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

