В Абу-Даби вновь прогремели взрывы

В некоторых районах Абу-Даби произошли новые взрывы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Одна из свидетельниц рассказала агентству, что слышала пять взрывов подряд, от которых завибрировали окна в доме недалеко от набережной Абу-Даби.

Другие очевидцы в районах Аль-Дафра и Батин также слышали громкие взрывы.

До этого сообщалось о серии взрывов в столице Объединенных Арабских Эмиратов, эпицентр которых находился в непосредственной близости от международного аэропорта имени шейха Зайда. Несмотря на успешное отражение атаки, инцидент привел к человеческим жертвам. Стало известно, что один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения фрагментов сбитой ракеты.

Утром 28 февраля глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац официально подтвердил проведение превентивной атаки против Ирана. Согласно данным израильского «12-го канала», целями объявлены все без исключения представители высшего руководства Исламской Республики.

Операция проводится в тесном взаимодействии с Вооруженными силами США. Президент Дональд Трамп заявил, что «терпение иссякло» из-за нежелания Тегерана свернуть свои ядерные разработки.

Ранее отдыхающие в Абу-Даби россияне оказались в эпицентре работы ПВО.