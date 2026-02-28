В городе Тебриз на северо-западе Ирана работает система ПВО (противовоздушной обороны), передает агентство Mehr.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Исламской Республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки были все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее появились снимки разрушенной резиденции верховного лидера Ирана.