Иран задействовал несколько десятков беспилотников в операции против Израиля

Армия Ирана сообщила, что задействовала десятки дронов в операции против Израиля

Иран задействовал десятки беспилотных летательных аппаратов в военной операции против Израиля. Об этом сообщает армия Исламской Республики, передает агентство Mehr.

Отмечается, что это первая крупномасштабная наступательная операция Ирана с использованием дронов против конкретных целей в Израиле.

В иранской армии заявили, что эта операция будет продолжаться до тех пор, пока враги страны не будут «всецело наказаны».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее армия Израиля заявила о нанесении ударов по сотням военных целей в Иране.