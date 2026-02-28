СМИ утверждают, что Россия может выйти из переговоров из-за позиции Киева

Bloomberg: Россия выйдет из переговоров, если Киев не согласится покинуть Донбасс

Россия может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта, если Украина продолжит отказываться выводить войска с Донбасса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника, российские чиновники якобы склоняются к тому, что нет смысла продолжать переговоры, если Киев не готов уступить Донбасс ради достижения соглашения.

По данным агентства, предстоящие переговоры будут иметь решающее значение. Утверждается, что Россия, скорее всего, выйдет из процесса, если Владимир Зеленский откажется идти на уступки.

При этом Москва готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Киев согласится вывести войска с Донбасса, говорится в тексте. За этим последует саммит президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Зеленского для подтверждения соглашения, утверждает Bloomberg.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить вывод войск из Донбасса, если Россия поступит зеркально. Однако позже он назвал «чушью собачьей» возможность вывода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее в Госдуме словом «непросто» оценили перспективы восстановления отношений России и Украины.