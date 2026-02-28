«Акрон» намерен оспорить ряд решений арбитров в матче с «Оренбургом»

«Акрон» обратится в ЭСК РФС по ряду решений арбитров в матче с «Оренбургом»

Тольяттинский «Акрон» намерен оспорить ряд решений судейской бригады после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Матч ТВ».

«Акрон» обратится в ЭСК РФ по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге», — сказали в пресс‑службе клуба.

Встреча прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти. Гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на 41-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. Главным арбитром встречи был назначен Андрей Прокопов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот матч стал вторым в РПЛ после зимней паузы. После победы «Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, переместившись в зону стыковых матчей. «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком.

В следующем туре «Оренбург» 8 марта примет петербургский «Зенит», а «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».

