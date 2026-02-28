Госсекретарь США уведомил о планах по Ирану только ряд конгрессменов

CBS: Рубио уведомил о планах США по Ирану лишь ряд конгрессменов

Американский госсекретарь Марко Рубио перед началом ударов по Ирану уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, которые входят в «Группу восьми». Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Как уточняет телеканал, сенатор Марк Уорнер, заместитель председателя комитета сената по разведке, был одним из законодателей, проинформированных перед проведением операции. При этом неясно, удалось ли Рубио связаться со всеми членами группы.

«Группа восьми» состоит из четырех высших руководителей палаты представителей и сената, а также ведущих демократов и республиканцев из комитетов палаты представителей и сената по разведке.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

