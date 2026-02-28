Франция потребовала созвать Совбез ООН

Макрон: Франция требует созыва Совбеза ООН в связи с событиями вокруг Ирана

Франция требует срочного созыва Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Франция требует созыва Совета Безопасности ООН. Я нахожусь в контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке», — написал он.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

