Франция потребовала созвать Совбез ООН

Франция требует срочного созыва Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«Франция требует созыва Совета Безопасности ООН. Я нахожусь в контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке», — написал он.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
«Газета.Ru» следит за развитием событий.
Ранее Норвегия обвинила Израиль в нарушении международного права.