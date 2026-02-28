Размер шрифта
Появилась информация об обстановке в Тегеране на фоне атаки США и Израиля

РИА Новости: в Тегеране нет паники на фоне ударов со стороны США и Израиля

В столице Ирана Тегеране не наблюдается паники на фоне атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом многие жители города пытаются его покинуть, опасаясь новых ударов.

Уточняется, что магазины работают в обычном режиме, сильного наплыва покупателей, желающих сделать запасы, нет.

Местные жители, остающиеся в городе, предпочитают находиться дома.

Кроме того, многие родители отправились в учебные заведения, чтобы пораньше забрать детей. Больницы перевели на режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла «превентивный» удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее армия Израиля заявила о нанесении ударов по сотням военных целей в Иране.

 
