Появилась информация об обстановке в Тегеране на фоне атаки США и Израиля

В столице Ирана Тегеране не наблюдается паники на фоне атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом многие жители города пытаются его покинуть, опасаясь новых ударов.
Уточняется, что магазины работают в обычном режиме, сильного наплыва покупателей, желающих сделать запасы, нет.
Местные жители, остающиеся в городе, предпочитают находиться дома.
Кроме того, многие родители отправились в учебные заведения, чтобы пораньше забрать детей. Больницы перевели на режим работы в условиях чрезвычайного положения.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла «превентивный» удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее армия Израиля заявила о нанесении ударов по сотням военных целей в Иране.