УВКПЧ ООН осудило удары Израиля и США по Ирану

УВКПЧ ООН осудило удары по Ирану и призвало к сдержанности

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с официальным осуждением военных действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, а также последовавших со стороны Тегерана ответных ударов. Его слова приводятся в заявлении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

«Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана, а также последующие ответные удары Ирана», — отметил Тюрк.

Он подчеркнул, что основное бремя вооруженного столкновения ложится на плечи мирных граждан, которые неизменно платят «самую высокую цену» за эскалацию конфликта.

Тюрк призвал все вовлеченные стороны проявить благоразумие и незамедлительно вернуться за стол переговоров, напомнив, что еще несколько часов назад участники диалога активно искали пути мирного решения.

По мнению представителя ООН, отсутствие сдержанности и неспособность пресечь конфликт сейчас чреваты расширением конфликта. Это, по его словам, неизбежно приведет к разрушениям и бессмысленным жертвам не только в Иране, но и во всем Ближневосточном регионе.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным израильских СМИ, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

