Генпрокурор РФ поручил проверить готовность школ к 1 сентября

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить готовность школ к 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что также должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса.

В ходе проверки прокуроры должны дать оценку полноте выполнения органами власти и муниципалитетами мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года.

При этом особое внимание должно быть уделено вопросам взимания с родителей учеников денежных средств, укомплектованности штата школ педагогами, наличия необходимой материально-технической базы и учебников, организации питания учащихся.

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