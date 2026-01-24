Мать, искавшую деньги на лечение сына за рубежом, обвинили в «залечивании» ребенка

Жительницу Ачинска, собиравшую полмиллиона долларов на операцию ребенку за границей, обвинили в том, что она намеренно залечивает сына, а хирургическое вмешательство ребенку не требуется. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 14-летний подросток из Ачинска с детства страдает от частых бронхитов, обмороков и носовых кровотечений. В городской больнице у мальчика диагностировали первичный иммунодефицит, его мать уверена, что для спасения сына требуется пересадка костного мозга за рубежом. На операцию через благотворительный фонд был начат сбор средств.

После обследования в Национальном медицинском исследовательском центре в Москве врачи опровергли диагноз иммунодефицита. По их мнению, подросток страдает от частых инфекций, но тяжелого заболевания, требующего пересадки, у него нет. Специалисты предположили, что мать может подвергать ребенка излишним медицинским процедурам.

Женщина отрицает эти обвинения. Полиция проводила проверку, но уголовное дело не возбудила, мать мальчика заявила о намерении подать в суд на московских врачей.

