США попросили Италию помочь с урегулированием в Газе

США предложили Италии присоединиться к международным стабилизационным силам в секторе Газа в статусе страны-учредителя механизма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, просьба была передана по дипломатическим каналам в офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони на этой неделе. Решение будет принимать сама председатель правительства. Собеседники агентства уточнили, что от Италии не ждут полноценного участия в инициативе, то есть отправки военных в палестинский анклав, она может лишь обучить миротворцев из других стран.

Агентство отмечает, что в Италии сомневаются в том, нужно ли стране присоединяться к международным стабилизационным силам в Газе. Кроме того, Италия пока не подписала устав Совета мира по сектору Газа, который был создан по инициативе США для координирования процесса мирного урегулирования.

До этого RT писал, что Мелони попросила президента США Дональда Трампа изменить формат работы Совета мира. По ее словам, имеются объективные конституционные проблемы, связанные с тем, как сформулирована инициатива.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ подписали представители 18 стран.

Ранее в Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира».