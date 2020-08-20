В Севастополе загорелся жилой пятиэтажный дом, есть погибшие

Крупный пожар произошел в одном из жилых пятиэтажных домов в Севастополе. Спасатели сообщают о погибших и пострадавших, передает «Интерфакс».

«Причина устанавливается, есть пострадавшие и погибшие», — заявили агентству в региональном главке МЧС.

Отмечается, что возгорание началось на верхнем этаже дома на площади около 60 кв. метров. Из здания эвакуировали почти 50 человек, в том числе 12 детей.

По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Москве

— На севере Москвы загорелась кровля производственного здания

— Пожар произошел в церковной лавке храма в Зеленограде