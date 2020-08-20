В Севастополе загорелся жилой пятиэтажный дом, есть погибшие
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Крупный пожар произошел в одном из жилых пятиэтажных домов в Севастополе. Спасатели сообщают о погибших и пострадавших, передает «Интерфакс».
«Причина устанавливается, есть пострадавшие и погибшие», — заявили агентству в региональном главке МЧС.
Отмечается, что возгорание началось на верхнем этаже дома на площади около 60 кв. метров. Из здания эвакуировали почти 50 человек, в том числе 12 детей.
По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
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