Найдено тело второго пропавшего в Хакасии ребенка

В Саяногорске (Хакасия) спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика в реке Енисей, который ранее пропал вместе с пятилетней девочкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее стало известно, что тело маленькой девочки с признаками утопления было найдено в реке. Следователи возбудили уголовное дело. Впоследствии следователи выяснили, что погибшая гуляла вместе с 6-летним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты управления СК.

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