Госпитализированный Алексей Навальный остается в коме

Госпитализированный Алексей Навальный продолжает находиться в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Она отметила, что утром блогер пил только чай и предположила, что его могли отравить.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала Ярмыш.

Отмечается, что в Сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. Кадры показал Telegram-канал Baza.

В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска, сообщает РИА «Новости».

Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Навальный госпитализирован в реанимацию