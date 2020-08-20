Россияне сдали больше 33,5 млн тестов на коронавирус
Россияне сдали больше 33,5 миллиона тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В РФ проведено более 33,5 миллиона тестов на коронавирус», — сказали в ведомстве.
За сутки россияне сдали 291 тысячу тестов. Под врачебным наблюдением остаются 224 тысячи человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.
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