Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего человека на акциях протеста

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Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего пострадавшего на акциях протеста.

«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин республики Беларусь Геннадий Шутов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Погибший был переведен 13 августа в тяжелом состоянии на лечение в госпиталь Министерства обороны из Брестской областной больницы. 18 августа у мужчины резко ухудшилось состояние, спасти его не удалось.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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