МВД Белоруссии сообщило об отсутствии задержаний в последние дни протестов

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в последние дни протестов в стране не было ни одного задержания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Задержанных за последние дни не было», — сказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что правонарушений в ходе шествий и массовых акций допущено не было.

При этом Чемоданова ранее сообщила, что в среду утром происходили задержания у Минского тракторного завода.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Десятый день протестов: Лукашенко нашел поддержку

— Горбачев назвал ошибку Лукашенко на фоне протестов

— У Минского тракторного завода произошли задержания