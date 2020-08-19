19 августа все православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе праздник называется Яблочным Спасом. Об этом сообщает ТАСС.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит торжественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Кроме того, Преображение Господне впервые отметят в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». На соборной площади в этот день будет яблочная ярмарка.

Преображение Господне посвящено событию, описываемому в Библии. Согласно священному писанию, апостолы Петр, Иаков и Иоанн по пути в Галилею вместе с Иисусом Христом поднялись на гору помолиться (считается, что это гора Фавор в Иерусалиме), тогда они впервые увидели преображенного Христа, представшего перед ними в божественном облике. В Библии также описано, что в этот момент к Спасителю явились древние пророки Моисей и Илия.

Преображение Господне отмечается в разгар Успенского поста, в этот день верующим из животных продуктов разрешается употреблять только рыбу.

В православных церквях в праздник проводят освящение фруктов нового урожая. В России традиционно освещают яблоки.

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