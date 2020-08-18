Глава Минздрава Белоруссии ответил на призывы врачей к забастовкам

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник ответил на призывы в соцсетях в адрес медиков устроить забастовку. Соответствующее письмо размещено на сайте министерства здравоохранения республики.

Караник выступает против ограничений работы «амбулаторно-поликлинического звена как по времени, так и по объему и составу». А также он осудил призывы прекратить предоставление плановой медпомощи в стационарах.

Он напомнил, что за время пандемии коронавируса у медиков накопилось много работы, и стало больше пациентов, нуждающихся в плановых операциях и диспансерных осмотрах.

Министр отметил, что просто не находит слов для определения подобных призывов.

«И, что самое обидное, распространяются эти призывы, по сути, анонимно, подло скрываясь под подписями: «белорусские медики», «врачи г. Минска» и т. д.», — добавил Караник.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белору

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