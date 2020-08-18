СК Белоруссии хочет допросить журналиста из России Важенкова в связи с протестами

СК Белоруссии вызвал на допрос российского журналиста Артема Важенкова, подозреваемого в участии в акциях протеста в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Алексея Прянишникова, координатора организации «Правозащита открытки», которая оказывает помощь задержанному россиянину, Следственный комитет республики вызвал Важенкова на допрос 18 августа.

Отмечается, что следственные действия запланированы в рамках уголовного дела в связи с массовыми беспорядками в Минске.

«Непонятно, каким образом Важенков, не имея на руках документов, удостоверяющих личность (они были изъяты у него с личными вещами при задержании минскими силовиками), смог бы добраться до Минска», — заявил Прянишников.

Он добавил, что в связи с отсутствием документов Важенков направил в СК Белоруссии уведомление о невозможности явиться.

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 2.00 мск с «внешними признаками алкогольного опьянения». Рогова освободили, он находится в России.

Как сообщал адвокат Важенкова, задержание его подзащитного связано с работой в «Открытой России».

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