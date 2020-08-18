В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за сильного ливня

В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города.

По информации местных властей, из-за ливня были затоплены улицы во 2-м и 3-м микрорайонах. Кроме того, в городе затопило ряд социальных объектов, без света осталось 55 многоквартирных домов.

«Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шел всю ночь», — указывается в сообщении.

В городской администрации также сообщили, что по предварительным оценкам, уровень осадков, который выпал за сутки, попадает под критерий «опасное явление».

В настоящее время коммунальные службы Благовещенска откачивают воду на дорогах и социально значимых объектах.

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