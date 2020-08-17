Медики получат вакцину от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований

Медицинские работники и люди из групп риска будут вакцинированы от коронавируса нового типа параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины, сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Вакцинация людей, входящих в группу повышенного риска, будет добровольной, отметили в Минздраве.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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