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Шольц прокомментировал нападение на евродепутата Экке

Канцлер ФРГ Шольц назвал нападение на евродепутата Экке атакой на демократию

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нападение на евродепутата из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке атакой на демократию. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Мы должны вместе противостоять этому», — подчеркнул Шольц.

Днем 4 мая в ФРГ напали на политика от СДПГ, когда тот расклеивал предвыборные плакаты.

«Он серьезно пострадал, ему потребовалась операция», — сообщили в партии.

При этом о состоянии Экке и о характере травм не сообщается. Также нет информации о нападавших.

Выборы в Европарламент в Германии пройдут 9 июня.

При этом глава МВД ФРГ Фезер заявила, что нападение на члена СДПГ может стать атакой на демократию.

«Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию», — говорится в публикации.

Фезер пообещала обсудить инцидент с главами земельных министерств внутренних дел.

Ранее в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика.

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