Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Кишинева задержали помощника украинского депутата

В аэропорту Кишинева задержали помощника украинского нардепа Джемилева

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

В аэропорту Кишинева молдавские спецслужбы задержали помощника нардепа Мустафы Джемилева – Эрола Велиева. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Отмечается, что Велиева задержали по прилете в аэропорт Кишинева при прохождении пограничного контроля для возвращения в Киев. Подчеркивается, что Мустафа Джемилев внесен Россией в список террористов, подлежащих аресту.

«Причина задержания — объявление Россией Эрола в «национальный розыск», — сказано в сообщении.

4 мая лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», не предъявляя законных на это оснований. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила президента Молдавии Майю Санду, комментируя дополнительные проверки россиян в аэропорту Кишинева, сказав, что это «демократия по Санду».

Ранее Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами