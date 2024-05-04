В аэропорту Кишинева задержали помощника украинского депутата

В аэропорту Кишинева молдавские спецслужбы задержали помощника нардепа Мустафы Джемилева – Эрола Велиева. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Отмечается, что Велиева задержали по прилете в аэропорт Кишинева при прохождении пограничного контроля для возвращения в Киев. Подчеркивается, что Мустафа Джемилев внесен Россией в список террористов, подлежащих аресту.

«Причина задержания — объявление Россией Эрола в «национальный розыск», — сказано в сообщении.

4 мая лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», не предъявляя законных на это оснований. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила президента Молдавии Майю Санду, комментируя дополнительные проверки россиян в аэропорту Кишинева, сказав, что это «демократия по Санду».

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