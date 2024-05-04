ХАМАС раскрыл планы по переговорам с Израилем

Движение ХАМАС намерено заключать соглашение о прекращении огня с Израилем «поэтапно». Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на официального представителя ХАМАС.

При этом палестинская сторона требует от Израиля гарантий приверженности режиму прекращения огня и завершению конфликта. Израиль пока не дал ответа на это предложение.

4 мая в Каире начались пятисторонние консультации ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.