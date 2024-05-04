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На Украине объяснили объявление Зеленского в розыск

Экс-депутат Рады: розыск Зеленского вызван скорым истечением его президентства

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Alina Smutko/Reuters

Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского со стороны министерства внутренних дел России вызвано скорым окончанием его президентских полномочий. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, чьи слова приводит РИА Новости.

Экс-депутат напомнил, что срок пребывания Зеленского на должности главы государства истекает 21 мая 2024 года, после чего его нахождение на посту становится незаконным.

«После 21 мая становится человеком с сомнительной легитимностью, это (подача в розыск. — «Газета.Ru») очень правильно», — утверждает он.

По мнению Килинкарова, в ближайшем будущем Зеленский перестанет «представлять интерес для западных покровителей».

Четвертого мая министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье УК.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее эксперт объяснил, как поведет себя Запад после прекращения полномочий Зеленского.

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