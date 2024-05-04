В Германии атаковали еще двух политиков

В Германии ищут напавших на двух политиков из рядов «Зеленых». Об этом пишет Tagesshau.

Нападение произошло после партийного мероприятия в Эссене.

По словам одного из пострадавших, Рольфа Флиса, после мероприятия к ним подошла группа людей перед рестораном и попросила сделать селфи. Изначально атмосфера была доброжелательной, однако один из подошедших обратился к политикам с оскорблениями ниже пояса, обозвал их «зелеными фашистами», и ударил по лицу.

В результате инцидента один из политиков получил легкое ранение. При этом Флис является заместителем председателя городского совета Эссена. В полиции подозревают, что нападение было политически мотивированным. Разыскиваются двое подозреваемых.

До этого в ФРГ напали на политика от СДПГ, когда тот расклеивал предвыборные плакаты.

Ранее глава МВД ФРГ Фезер предположила, что нападение на члена СДПГ может быть атакой на демократию.