Эстония выразила солидарность с позицией Франции по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном завила, что страна солидарна с Францией относительно помощи Украине. Ее слова передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства Эстонии.

«У нас есть общее понимание с Францией, что приоритетом является продолжение поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо. Вместе мы можем помочь Украине выиграть войну и заставить Россию отступить к ее границам», — сказала она.

Премьер добавила, что у Эстонии для этого есть необходимые ресурсы, экономическая мощь и знания. По ее словам, Таллин и Париж понимают, что на данный момент самым важным стратегическим приоритетом Европы должно стать повышение обороноспособности.

До этого глава эстонского МИД Маргус Цахкна после прошедших в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским заявил, что Эстония поддерживает инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине.

Ранее сообщалось, что Франция собирается через структуры Европейского союза вводить новые санкции против так называемой «российской дезинформации».