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Назван новый ранний маркер болезни Альцгеймера

EMBO Reports: повышение уровня белка PSD-95 может говорить о болезни Альцгеймера

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Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) обнаружили, что увеличение концентрации специфического белка PSD-95 в организме способствует повышенной возбудимости мозга. Такое изменение является признаком болезни Альцгеймера на ранних стадиях у мышей. Результаты работы опубликованы в журнале EMBO Reports.

Исследование проводилось в лабораторных условиях. Наблюдая за развитием и трансформацией нервной системы мышей с момента их рождения, ученые стремились выявить ранние новые (неизвестные науке) признаки развития у них болезни Альцгеймера. Исследователям удалось обнаружить, что у грызунов с этим заболеванием наблюдалось повышение концентрации специфического белка PSD-95 в организме.

Отмечается, что основная функция этого белка заключается в обеспечении корректной нейронной и синаптической активности (нормальной передачи сигналов), а также перехода кратковременной памяти в долговременную. Увеличение концентрации PSD-95 у мышей способствовало повышению возбудимости мозга. Такое изменение часто встречается у пациентов с болезнью Альцгеймера на ранних стадиях заболевания, еще до начала нейродегенерации и видимого снижения когнитивных способностей.

По словам исследователей, их открытие в будущем может поспособствовать разработке новых способов диагностики болезни Альцгеймера задолго до появления симптомов. Это позволит пациентам своевременно начать лечение и избежать проблем с памятью и вниманием.

Ранее были названы люди, которые входят в группы риска развития деменции.

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