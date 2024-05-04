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Врач назвал витаминную добавку, которую пожилые могут принимать круглый год

Daily Mail: добавки с витамином D пожилые люди могут принимать круглый год

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Shutterstock

По словам британского врача Майкла Мосли, пожилые люди могут принимать добавки с витамином D круглый год. Это вещество помогает предотвращать рак толстой кишки и деменцию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснил, что при проживании в условиях теплого и солнечного климата постоянный прием добавок с витамином D необязателен для молодых людей. Кроме того, поддерживать оптимальный уровень этого вещества в организме помогает правильное питание. Витамином D богаты жирная рыба и яйца. Однако с возрастом способность человека усваивать витамин D из пищи может начать снижаться.

По мнению Мосли, целенаправленный прием витаминных добавок может предотвратить развитие деменции (приобретенного старческого слабоумия) и рака толстой кишки. Риск развития этих опасных заболеваний повышается с возрастом. Отмечается, что безопасно для здоровья можно ежедневно принимать до 100 мкг (микрограмм) витамина D.

Доктор добавил, что пожилым людям не стоит полностью избегать пребывания на солнце. По мнению эксперта, в летние месяцы можно проводить на свежем воздухе с засученными рукавами (или в легкой одежде) около десяти минут.

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