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Британский военный эксперт заявил, что Зеленский срочно собрал генштаб

Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за ситуации на фронте

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из генштаба из-за положения ВСУ на фронте.

«Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — сказал он.

По словам Меркуриса, ситуация для украинской армии крайне сложная, при этом российское наступление набирает обороты. Кроме этого, эксперт уверен, что после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от руководства Украины остановить обрушение фронта.

4 мая российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией.

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