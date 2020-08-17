Власти взяли на контроль ситуацию с избиением детей в Москве

Столичный департамент труда и социальной защиты населения взял под контроль ситуацию, в которой отчим избил двух детей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее на юго-востоке Москвы отчим жестоко избил двух малолетних детей. Дети доставлены в больницу.

«Если потребуется юридическая помощь, то ее также окажут. Кроме того, с мамой свяжутся специалисты кризисного центра помощи женщинам и детям и окажут необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), отчим задержан.

Как сообщила агентству уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, самый младший ребенок, девочка, получила серьезные травмы головы.