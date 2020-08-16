Глава штаба Виктора Бабарико сделала заявление на митинге в Минске
Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время митинга на площади Независимости в Минске сообщила, что в понедельник, 17 августа, будет подано заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал портала Tut.by.
«Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь», — заявила Колесникова.
Кроме того, политик обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам и дипломатам, силовым структурам, работникам телевидения. По ее словам, сейчас у них есть «последний шанс стать на сторону народа».
«Нас тут большинство», — добавила Колесникова.
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