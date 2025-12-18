Киберполиция представила алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ представило пошаговый алгоритм для дистанционно обманутых мошенниками россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Первым делом следует немедленно завершить разговор со злоумышленниками и заблокировать номер. Любые «проверки», «возвраты» и «секретные операции» являются продолжением мошенничества.

Затем необходимо незамедлительно связаться по официальному номеру с банком и попросить остановить транзакции, отменить операции, провести блокировку карт и доступа, сменить лимиты и пароли.

Если наличные деньги уже переданы «курьеру» нужно сразу же обратиться в полицию и максимально подробно описать его внешность, место и время передачи денежных средств.

Следует сохранить все доказательства. Нельзя удалять переписки, записи звонков, SMS, уведомления банка. Необходимо сделать скриншоты, зафиксировать номера, ссылки, реквизиты, даты и время.

Нужно проверить устройство и аккаунты. Надо удалить подозрительные приложения, отозвать разрешения, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию.

В киберполиции подчеркнули, что важно предупредить о случившемся близких, поскольку при потере доступа к аккаунтам мошенники могут писать и звонить от имени их владельца.

16 декабря в МВД сообщили, что с начала 2025 года в России после дистанционных хищений были проданы не менее 157 квартир в 15 регионах страны.

Ранее юрист назвал ключевые мошеннические схемы 2025 года.