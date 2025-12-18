Трамп объяснил, чего США хотят от Венесуэлы

США хотят вернуть «похищенные Венесуэлой» права на нефть, заявил президент Дональд Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Трансляцию вел CNN.

Политик утверждает, что республика незаконно получила американские активы, вытеснив компании Соединенных Штатов и получив их землю и права на нефтедобычу.

«Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость!» — сказал глава государства.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Власти Венесуэлы отвергли заявление политика, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США.