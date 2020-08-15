В Москве от COVID-19 скончались еще 11 пациентов

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 за сутки скончались еще 11 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 4 656 пациентов.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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