В Москве от COVID-19 скончались еще 11 пациентов
В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 за сутки скончались еще 11 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 4 656 пациентов.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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