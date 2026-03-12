Размер шрифта
В Иране назвали вероятную дату завершения конфликта с США и Израилем

ВС Ирана сочли, что конфликт с США и Израилем завершится до 21 марта
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Помощник и старший советник главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Ирана Рахим Сафави выразил мнение, что конфликт исламской республики с США и Израилем может завершиться до праздника Ноуруз, который в этом году приходится на 21 марта. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Моя точка зрения такова: США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут долго продолжать ее, если мы будем поддерживать непрерывность операций», — сказал Сафави.

Ноуруз считается одним из древнейших праздников в мире — его история насчитывает свыше трех тысяч лет. Торжество отмечают не только иранцы, но и все персоязычные, а также большинство тюркоязычных народов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран назвал условия для начала переговоров с США и Израилем.

 
