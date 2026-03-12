Размер шрифта
Женщину лишили гражданства России за критику СВО

ФСБ: в Кургане уроженку Украины лишили гражданства РФ за угрозу нацбезопасности
МВД России/14.мвд.рф

Уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, пишет РИА Новости.

Женщина переехала в Россию еще в 2013 году и получила российское гражданство в упрощенном порядке. С 2014 года она работала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Кургана, где вела учет секретной документации.

Поводом для лишения ее гражданства стало крайне негативное отношение к специальной военной операции (СВО) на Украине. Сотрудники ФСБ обнаружили переписку женщины с украинскими националистами. В этих сообщениях она негативно высказывалась о россиянах и действиях ВС РФ в зоне СВО, тем самым дискредитируя внешнеполитический курс России. В фотогалерее также был найден снимок документа с пометкой «Для служебного пользования».

До этого украинца, прожившего 16 лет на территории РФ, лишили российского гражданства за посты в соцсетях. Установлено, что 52-летний мужчина активно публиковал сообщения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В связи с этим его задержали, а после признали угрозой для национальной безопасности страны и лишили его гражданства.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.

 
